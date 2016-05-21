العراق: فتح معبر طريبيل الحدودي مع الأردن قريباً

أكد مسؤولون عراقيون أنه لا يوجد موعد محدد لإعادة فتح معبر طريبيل الحدودي بين العراق والأردن، مؤكدين أن المعبر جاهز إدارياً ولوجيستياً، ولكنه لم يُجهز أمنياً.

وأوضحت السفيرة العراقية في الأردن، صفية السهيل، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر السفارة بعمّان، السبت، أن المعبر جاهز إدارياً ولوجيستياً لفتحه، ولكن تنظيم داعش زرع قبل خروجه من المنطقة العديد من الألغام والعبوات الناسفة.

وقالت: "نريد أن نتأكد من تأمين المنطقة من الناحية الأمنية قبل افتتاح المعبر الذي سيكون قريباً جداً".

ومن جهته، قال محافظ الأنبار صهيب الراوي خلال المؤتمر، إن الدولة العراقية استكملت الكثير من الإجراءات الإدارية واللوجيستية، مبيناً أن المرحلة الحالية هي العمل على تأمين الطريق من قبل القوات الأمنية العراقية ومنع التجاوزات، لأن الصحراء واسعة وتحتاج إلى قدرات أمنية كبيرة.

وأكد الراوي أن السلطات العراقية والجيش العراقي ومقاتلي أبناء العشائر ملتزمون بتحرير محافظة الأنبار بالكامل، وجميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش.

إلى ذلك، أعلنت السفيرة العراقية في عمّان عن اجتماع سيُعقد في المملكة قريباً بين رجال أعمال أردنيين وعراقيين، للوصول إلى تفاهمات حول إعادة إعمار محافظة الأنبار في العراق.

وذكرت أن مؤتمر اتحاد المقاولين العرب الذي سيعقد غداً الأحد في عمّان سيبحث مسألة إعادة إعمار الأنبار.

وتحدثت السفيرة عن وجود تفاهمات بين بلادها والأردن نحو إلغاء غرامات الإقامة المفروضة على لاجئي الأنبار الذين دخلوا إلى المملكة، إضافة إلى السيارات العراقية المتجاوزة.