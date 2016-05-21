باكستان.. مقتل شرطيي مرور برصاص مسلحين

قُتل شرطيا مرور باكستانيان برصاص مسلحين يستقلان دراجة نارية، السبت، في مدينة كراتشي في جنوب البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وأطلق المسلحان النار على رأسي الشرطيين خلال خدمتهما في منطقة مزدحمة.

وقال نائب المفتش العام في شرطة القطاع الغربي سيد فيروز شاه إن "المجندين استهدفا من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية خلال قيامهما بتنسيق حركة المرور على طريق عائشة مانزيل. واستولى الإرهابيان على سلاحي القتيلين". ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الاعتداء.

وقال مسؤول دائرة مكافحة الإرهاب، رجا عمر خطاب، إن الهجوم الأخير يرفع عدد الشرطيين القتلى في كراتشي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة إلى 16.

وأضاف خطاب إن "جميع هؤلاء الشرطيين قتلوا برصاصة في الرأس"، مبديا شكوكه في تورط جهة واحدة في هذه الهجمات.

وفي العام الماضي، قتل 79 شرطيا، بينهم 4 من كبار المسؤولين و9 شرطيي مرور، برصاص مجهولين.

وكشف مساعد المفتش العام لشرطة المرور، طاهر نوراني، أنه بعد مقتل 9 شرطيي مرور في العام الماضي، تم تسليح جميع الشرطيين الميدانيين، وأجبروا على ارتداء سترات واقية للرصاص أثناء خدمتهم.

وأوضح أن "القتيلين اللذين استهدفا، السبت، كانا يحملان السلاح ويرتديان سترتين واقيتين، إلا أنه لم يكن لديهما فرصة للمقاومة".