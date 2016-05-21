بنغلاديش.. داعش يتبنى طعن طبيب حتى الموت

نقل موقع "سايت" لمراقبة المتشددين على الإنترنت عن وكالة "أعماق" للأنباء التابعة لتنظيم داعش قولها، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن طعن طبيب حتى الموت في بنغلاديش.

وكان مهاجمون مسلحون بسكاكين طعنوا طبيبا حتى الموت وأصابوا أستاذا جامعيا في بنغلاديش أمس الجمعة في حادث تشتبه الشرطة أنه الأحدث في سلسلة من الهجمات التي يشنها متطرفون.

وقال قائد الشرطة المحلية محمد صاحب الدين تشودوري، إن المهاجمين كانوا يستقلون دراجة نارية استخدموها لقطع طريق الضحيتين في مقاطعة كوشتيا التي تقع في غرب البلاد على مسافة 245 كيلومترا عن العاصمة دكّا.

وقتل الطبيب المتخصص في الطب البديل ويدعى مير صنع الرحمن (55 عاما) على الفور، في حين أصيب رفيقه سيف الزمان (45 عاما) بجراح خطيرة. وعثرت الشرطة على مدية تحمل آثار دماء في موقع الحادث.

وفي العام الماضي شهدت بنغلاديش تصاعدا في الهجمات على مدونين ملحدين وأكاديميين وأقليات دينية وموظفي إغاثة أجانب.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن بعض الهجمات في بنغلاديش، ومن بينها قتل اثنين من الأجانب العام الماضي، وأستاذ جامعي وهندوسي الشهر الماضي. وكان تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية أكد مسؤوليته عن بعض الهجمات أيضا.

لكن الحكومة تنفي أي وجود لتنظيم داعش أو القاعدة في البلاد، وتقول إن متطرفين من بنغلاديش هم الذين نفذوا سلسلة الهجمات.