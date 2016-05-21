تنظيم داعش يهدد بشن هجمات في الهند

أعلن تنظيم داعش في خطاب نادر موجه للأقلية المسلمة في الهند أنه يخطط للانتقام من مقتل مسلمين في أعمال شغب في ولاية جوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي وفي مناطق أخرى.

ويعيش في الهند وهي دولة ذات أغلبية هندوسية أكثر من 160 مليون مسلم لكن عددا قليلا منهم فقط انضموا لتنظيم داعش. ويقول قادة هنود وأعضاء من الأقلية المسلمة إن هذا يعود لقوة الديمقراطية العلمانية في البلاد.

وفي تسجيل فيديو رصده موقع سايت الأميركي المعني بمتابعة أخبار الجماعات المتشددة، سخر داعش من تعايش المسلمين في تناغم مع الهندوس وحثتهم على السفر إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم ضمن "الخلافة".

وحث مقاتل هندي في التنظيم عرف باسم أبو سلمان الهندي وهو ناشط في محافظة حمص في سوريا، المسلمين في الهند على الهجرة.



وقال مسلح آخر في التسجيل إن مقاتلي داعش سيأتون إلى الهند لتحرير المسلمين والانتقام من العنف الذي مورس ضدهم عام 2002 في ولاية جوجارات غرب البلاد وفي كشمير وتدمير الهندوس لمسجد بابري عام 1992.



وقتل أكثر من 1000 شخص في جوجارات كان أغلبهم من المسلمين الذين هاجمهم هندوس ردا على إحراق قطار كان يقل مواطنين من الهندوس.

وكان مودي رئيسا لحكومة ولاية جوجارات آنذاك وواجه اتهامات بأنه لم يبذل جهودا كافية لوقف إراقة الدماء. لكن تحقيقا أمرت المحكمة العليا بإجرائه خلص إلى عدم وجود ما يستدعي ملاحقته قضائيا.



وعانت الهند من هجمات للمتشددين، ففي عام 2008 شنت جماعة مسلحة تتمركز في باكستان هجوما على مدينة مومباي أدى إلى مقتل 166 شخصا وأثار الرعب في البلاد.