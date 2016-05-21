طائرة أردنية كانت في طريقها إلى دبي تعود إلى عمّان

عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية كانت في طريقها إلى دبي بعد ساعتين من إقلاعها من عمان بسبب حدوث "خلل فني"، حسبما أفاد متحدث باسم "الملكية الأردنية".

وقال باسل الكيلاني إن "طائرة ايرباص من طراز ايه 320 تابعة للخطوط الملكية الأردنية كانت متجهة من عمان إلى دبي السبت وعلى متنها 92 مسافرا عادت إلى مطار الملكة علياء الدولي (30 كلم جنوب عمان) بعد ساعتين من إقلاعها بسبب خلل فني".

وأضاف أن "الرحلة آر جي 610 التي أقلعت من مطار الملكة علياء عند الساعة 07:50 بتوقيت عمان عادت أدراجها بعد ساعتين من إقلاعها وهبطت في مطار الملكة علياء الدولي عند الساعة 09:50 بعد حصول خلل فني فيها".

وأوضح الكيلاني أن "قائد الطائرة أبلغ المطار بعد مرور ساعة على إقلاع الطائرة بالعودة بعد حدوث خلل فني، حيث احتاج الى ساعة أخرى للعودة الى المطار".

وتابع أن "فريقا متخصصا بصيانة الطائرات أصلح الخلل الفني الذي تبين أنه بسيط جدا"، مشيرا الى أن "المسافرين غادروا على الطائرة نفسها متجهين إلى دبي".

وتسير الملكية الأردنية التي يتألف أسطولها من أكثر من ثلاثين طائرة، رحلات الى 60 وجهة حول العالم.

ويأتي هذا بعد يومين على تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من نفس الطراز ايرباص ايه-320 كانت تقوم برحلة بين باريس والقاهرة وعلى متنها 66 شخصا في البحر المتوسط بعد اختفائها من شاشات الرادار.