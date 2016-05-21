فرنسا.. نظام جديد لتسهيل ضبط الإرهابيين بالمطارات

أعلن مسؤول كبير في وزارة الداخلية الفرنسية السبت أن بلاده ستبدأ آخر مايو تجربة نظام سجل بيانات المسافرين جوا في مطاري رواسي الباريسي ونيس (جنوب شرق) بهدف رصد صفات مسافرين قد يكونون خطيرين.

وتقتصر التجربة في مرحلة أولى على هذين المطارين، الاول والثالث بالتوالي في البلاد على صعيد حجم الحركة على ما افاد المسؤول في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة "لو فيغارو".

وأضاف المصدر أن التجربة ستوسع لتشمل مجمل الأراضي الفرنسية مع نهاية العام، الموعد المقرر لاعتماد النظام بالكامل. وتهدف التجربة في النهاية إلى "ربط تدريجي لجميع شركات الطيران" العاملة على الأراضي الفرنسية.

وأفادت الصحيفة أن التجربة الأولى لن تشمل أكثر من 40% من الحركة، لافتة إلى أن الشركات الثماني الأولى المشاركة هي إير فرانس، دلتا إيرلاينز، إير ترانسات، الاتحاد، الإمارات، وشركة مغربية واخرى أوروبية متوسطة الحجم.

وتجري التجربة بعد أسابيع من اقرار مجلس النواب الأوروبي استخدام نظام "سجل أسماء الركاب"، لرصد الإرهابيين المحتملين استنادا إلى بيانات تملكها شركات الطيران وباتت ملزمة تزويد السلطات بها.

ويشمل السجل بيانات الاتصال والحقائب ووجهة الرحلات وطرق الدفع، وجميع المعلومات التي يوفرها المسافرون لشركات الطيران عند حجز بطاقة سفر.

ويفرض التدبير الذي أقره البرلمان الاوروبي منتصف إبريل ويفترض تنفيذه في الدول الأعضاء في غضون عامين، على شركات الطيران نقل هذه البيانات إلى الدول الأوروبية التي تشكل وجهة أو نقطة انطلاق رحلات دولية.

عندئذ تتشاطر الدول البيانات عند الحاجة. ويعنى التوجيه بجميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء الدنمارك. وأعرب عدد من النواب الأوروبيين عن أسفهم لربط تبادل المعلومات بتقدير الدول الأعضاء.