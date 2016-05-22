أوباما يصل فيتنام.. البلد "العدو السابق"

وصل الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى فيتنام الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الدفاعية والاقتصادية مع عدو سابق أصبح محوراً لاستراتيجية واشنطن "لإعادة التوازن" في آسيا.

وهبطت طائرة الرئاسة الأميركية في العاصمة هانوي حيث سيجتمع أوباما مع قيادة الحزب الشيوعي المؤلفة من رئيس الحزب ورئيس البلاد ورئيس الوزراء.

ويصاحب أوباما في جولته وزير الخارجية جون كيري الذي وصل قبله بساعات من ميانمار.

ومن المقرر أن يزور أوباما أيضا مدينة هو تشي منه عاصمة جنوب فيتنام التي كانت تدعمها الولايات المتحدة، والتي هزمت في الحرب.