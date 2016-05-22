إنهاء مناورات عسكرية واسعة النطاق في فنزويلا

اختتم الجيش الفنزويلي السبت مناورات عسكرية استمرت يومين أمر بها الرئيس نيكولاس مادورو تم التركيز خلالها على تدريب مدنيين على الدفاع عن الوطن والنظام الداخلي في بلد فرضت فيه حالة الطوارئ.

وأمر مادورو بإجراء مناورات "استقلال-2 2016"، محذرا من "تدخل خارجي" وفي وقت تصاعد فيه التوتر في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية.

وفي إطار حالة الاستثناء السارية منذ الأسبوع الماضي تم نشر عسكريين الجمعة والسبت في الولايات السبع الرئيسية على الساحل الشمالي. وأجروا مناورات تحاكي عمليات دفاع في حال إنزال قوات معادية وفي حال حدوث هجمات على منشآت توزيع الكهرباء.

وقال مادورو السبت إن الجيش مستعد لمواجهة "أي تحركات داخلية لزعزعة الاستقرار".

وكان الرئيس الفنزويلي اتهم هذا الأسبوع المعارضة التي تهيمن على البرلمان وتأمل في تنظيم استفتاء لإقصاء الرئيس قبل نهاية 2016، بأنها تتخذ "موقفا انقلابيا".