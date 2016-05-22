السودان يطرد مسؤولاً كبيراً بالأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، في بيان أن السودان "طرد عملياً" مسؤولاً كبيراً في المنظمة الدولية برفضه تجديد إذن إقامته.

وأبلغت وزارة الخارجية السودانية مكتب الأمم المتحدة في السودان، أن إذن الإقامة السنوي لايفو فرييسن المسؤول في هذا البلد عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق القضايا الإنسانية (أوتشا) لن يجدد بعد انتهاء مدته في السادس من يونيو كما قالت الأمم المتحدة.

وجاء في البيان أن طلب تمديد التأشيرة لسنة قدم في العاشر من أبريل، موضحاً أن الوزارة لم تعط أي تبرير رسمي خطي لهذا القرار.

وأضاف البيان "تصرف الحكومة السودانية يتناقض مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، والسودان عضو فيها".

وتابع البيان أن فرييسن يتولى هذا المنصب في السودان منذ فبراير 2014 وهو رابع مسؤول كبير في الأمم المتحدة يطرد من هذا البلد في العامين الماضيين.

ويعمل المسؤول في السودان منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت الأمم المتحدة "خلال 12 عاماً في أوتشا قام بتنسيق الشؤون الإنسانية، ويتركز أساسا على تقديم مساعدة عاجلة للمحتاجين".

وأسفت الأمم المتحدة لأن يكون قرار الطرد جاء بعد أشهر على الإغلاق القسري في الخرطوم لمكاتب منظمة "تيرفند" غير الحكومية، وطرد ثلاثة ممثلين لمنظمات غير حكومية في الأشهر الأخيرة.