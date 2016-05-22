داعش يحرض على شن هجمات ضد الغرب في رمضان

دعا تسجيل صوتي منسوب للمتحدث باسم داعش أنصار التنظيم لشنّ هجمات على الولايات المتحدة وأوروبا في شهر رمضان.

وجاء في التسجيل الصوتي الذي يُعتقد أنه لأبي محمد العدناني "ها قد أتاكم رمضان شهر الغزو والجهاد شهر الفتوحات فتهيأوا وتأهبوا، لتجعلوه شهر وبال في كل مكان على الكفار، وأخص جنود الخلافة وأنصارها في أوروبا وأميركا".

ودعا البيان لشنّ هجمات على الأهداف العسكرية والمدنية على حد سواء.

ونشر البيان السبت على حسابات على تويتر تنشر عادة بيانات تنظيم "داعش"، ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة البيان.