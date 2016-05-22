انطلاق المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية في لبنان

انطلقت صباح الأحد المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان في محافظتي الجنوب والنبطية، في استحقاق يجري على مراحل عدة، وهو الأول في البلاد منذ ست سنوات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً، حيث توجه ناخبو محافظة لبنان الجنوبي البالغ عددهم 410656 شخصاً وناخبو محافظة النبطية الـ441618 إلى 3033 مركز اقتراع، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن وزارة الداخلية.

ويبلغ عدد البلديات في محافظتي الجنوب والنبطية 263 بلدية، فازت 40 منها بالتزكية، وفقاً للداخلية.

وتجري الانتخابات البلدية في لبنان كل ست سنوات، ويطغى عليها في المدن الكبيرة نفوذ الأحزاب وزعماء الطوائف. أما في البلدات والقرى الصغيرة، يتداخل هذا النفوذ مع الصراعات العائلية.

وجرت المرحلتان الأولى والثانية من العملية الانتخابية في الثامن من أيار/مايو في محافظات البقاع وبعلبك - الهرمل (شرقا) وبيروت وفي 15 أيار/مايو في محافظة جبل لبنان.

وتجري آخر مراحل الانتخابات في 29 أيار/مايو في محافظتي لبنان الشمالي وعكار.

وعملية الاقتراع هذه هي الأولى التي تجري في لبنان منذ العام 2010، إذ لم تنظم انتخابات برلمانية منذ العام 2009 وتم التمديد مرتين للبرلمان الحالي نتيجة الانقسامات الحادة في البلاد، في وقت لم ينتخب مجلس النواب رئيساً جديدا للجمهورية رغم مرور سنتين على شغور منصبه بسبب الأزمة السياسية.