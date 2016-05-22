بريطانيا: إدانة مواطن من أصل 8 بالقتال مع الإرهابيين

كشفت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة عن أرقام جديدة بشأن أعداد المقاتلين البريطانيين الذين يشاركون بأعمال قتالية في سوريا والعراق، وتفاصيل ملفاتهم القانونية لدى عودتهم إلى البلاد.

وبحسب الداخلية، تمكنت السلطات المحلية من إدانة مواطن واحد فقط من أصل 8 يعودون إلى بريطانيا بعد مشاركتهم بالقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية، والذين قُدرت أعدادهم بنحو 400 مقاتل منذ 2012.

وشكلت هذه الأرقام صدمة لعدد من أعضاء البرلمان البريطاني، ما دفعهم إلى طلب توضيحات من السلطة القضائية بشأن الفشل بإدانة المقاتلين الآخرين، خاصة أن الأرقام غير الرسمية تشير إلى ارتفاع أعداد البريطانيين المنضمين إلى تنظيم داعش لنحو 1000 شخص.