بعد تأكيد مقتل زعيمها.. من سيقود طالبان الأفغانية؟

رجح قيادي في حركة طالبان الأفغانية، في تصريحات لـ"العربية"، أن خليفة المُلا اختر منصور على الأرجح سيكون سراج الدين حقاني زعيم "شبكة حقاني"، وأحد أهم المطلوبين للولايات المتحدة والمعروف بقربه من تنظيم "القاعدة"، ومسؤول عن غالبية العمليات العسكرية التي تعرضت لها العاصمة كابول ومناطق شرق وجنوب شرق أفغانستان خلال السنوات العشر الماضية.

وعلى خلاف تقديرات بعض المحللين فإن مقتل المُلا منصور سيدفع الحركة إلى التقليل من أهمية أي حوار سياسي مع الحكومة، وسيشهد نشاطها العسكري تصعيداً كبيراً على اعتبار أن سراج الدين شخصية عسكرية وليست سياسية، كما أنه يحظى باحترام وقبول لدى أوساط الحركة كافة.

وقد أكدت أجهزة الاستخبارات الأفغانية، الأحد، أن زعيم حركة طالبان، الملا أختر منصور، قُتل في غارة أميركية بطائرة من دون طيار في بلوشستان" جنوب غرب باكستان.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، أشرف عبدالغني، اليوم الأحد، أن الهجوم الذي نفذته طائرات بدون طيار مستهدفة زعيم حركة طالبان، الملا أختر منصور، كان ناجحاً فيما يبدو.