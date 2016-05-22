تركيا.. أردوغان يكلف بن علي يلدريم بتشكيل حكومة

أفاد بيان من الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب من بن علي يلدريم، الزعيم الجديد لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم، اليوم الأحد، تشكيل حكومة جديدة في تأكيد على توليه منصب رئيس الوزراء.

وقال البيان: "الرئيس كلف زعيم حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم بتشكيل الحكومة رقم 65".

وبعد أن انتخب أعضاء "حزب العدالة والتنمية" بالإجماع يلدريم ليكون الزعيم الجديد للحزب وبالتالي رئيس الوزراء القادم للبلاد، لم يترك يلدريم مجالا للشك في أنه سيعطي الأولوية للسياسات الأقرب إلى قلب أردوغان.

وكان يلدريم حليف أردوغان على مدى 20 عاماً والبالغ من العمر 60 عاماً هو المرشح الوحيد في المؤتمر الخاص الذي دعي إليه بعد أن أعلن

أحمد داود أوغلو أنه سيترك منصبه هذا الشهر إثر أسابيع من التوترات العلنية مع أردوغان.