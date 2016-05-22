رئيس الوزراء التركي المقبل: النظام الرئاسي من أولوياتنا

أعلن وزير النقل التركي، بن علي يلديريم، الذي سينتخبه "حزب العدالة والتنمية" رسمياً، اليوم الأحد، رئيساً للحزب الإسلامي المحافظ الحاكم وللحكومة، أن الانتقال إلى نظام رئاسي بحسب ما يدعو إليه الرئيس رجب طيب أردوغان هو "أولوية لتركيا".

وقال يلديريم خلال مؤتمر استثنائي يعقده الحزب الحاكم لانتخاب رئيس له في منصب هو مرشحه الوحيد: "ما علينا القيام به بشكل أولي هو الانتقال من هذا الوضع كأمر واقع إلى وضع قانوني" من خلال تغيير الدستور لإقامة نظام سياسي رئاسي.

كما تعهد بمواصلة قتال تنظيم "داعش" والمسلحين الأكراد في تركيا وسوريا، موضحاً أن تغيير القيادة في الحكومة التركية لن يغير شيئاً في محاربة الجماعات المتطرفة.

وذكر يلدريم أيضاً في كلمة أمام المؤتمر في أنقرة أن حزب العدالة والتنمية سيظل صفاً واحداً بعد تغيير الزعامة.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء التركي المقبل بن علي يلديريم الأحد إن على الاتحاد الأوروبي "وضع حد للغموض حيال عضوية كاملة لتركيا"، بعدما أبدى عدد من القادة الأوروبيين شكوكا جدية حول هذا الاحتمال.

وقال يلديريم: "إن هذا الغموض يتناول أيضا مسألة المهاجرين، وهو ملف أبرمت بشأنه أنقرة اتفاقا مع بروكسل في آذار/مارس الماضي".

وقدمت تركيا طلب انضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1987 وهي تخوض مفاوضات شاقة بهذا الصدد منذ 2005. وأضاف يلديري "حان الوقت لنعرف ما راي الاتحاد الأوروبي حيال تركيا".

ويلدريم هو المرشح الوحيد في المؤتمر لذا سيصبح رئيساً للوزراء خلفاً لأحمد داود أوغلو الذي استقال هذا الشهر بعد أسابيع من الخلافات العلنية مع أردوغان.