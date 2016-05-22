سريلانكا.. العثور على جثتين من ضحايا الفيضانات

عثر الجيش السريلانكي الأحد على جثتين جديدتين من ضحايا الفيضانات وانهيارات التربة في البلاد، وقام بتوزيع المساعدات على مئات الآلاف الذين أجبروا على ترك منازلهم بفعل الكارثة.

وانتشل رجال الإنقاذ مساء السبت 13 جثة في أكثر المقاطعات تضررا وهي كيغالي التي تبعد نحو مئة كيلومتر شمال شرقي العاصمة كولومبو، حيث تدمرت قريتان بشكل كامل الأسبوع الماضي.

وقتل أكثر من 80 شخصا في أنحاء البلاد، لكن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال هناك 118 شخصا في عداد المفقودين.

منذ نهاية الأسبوع الماضي، واجهت سريلانكا أكبر فيضانات منذ ربع قرن، ما أدى إلى انهيارات أرضية.

وبدأت الأمطار التي تعتبر الأكثر غزارة نهاية الأسبوع الماضي ما أسفر عن انزلاقات للتربة طمر فيها بعض الضحايا على عمق 15 مترا.

وأوضح المتحدث باسم خلية الأزمة براديب كوديبيلي أن "عمليات البحث ستتواصل لفترة، رغم أننا لم نعثر على ناجين خلال عمليات الإنقاذ".

وكان يشير إلى الوضع في كيغالي، حيث عثر على 48 جثة.

وتدفقت المساعدات الدولية إلى نصف مليون شخص أجبروا على إخلاء منازلهم.

وقام الجنود وعمال الإنقاذ بتوزيع المواد الأساسية لنحو 300 ألف شخص لجأوا إلى أماكن خصصتها لهم الحكومة، وفق كوديبيلي.