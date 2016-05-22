قلق بريطاني من خروج محتمل من الاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون السبت عن قلقه من الرسالة التي قد يوجهها خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي لباقي العالم.

وقال في خطاب ألقاه في لندن "إذا قررنا نحن - البريطانيين - الابتعاد عن أقرب جيراننا ورفضنا التعاون في المسائل الاقتصادية غير الحيوية بالنسبة لمستقبلنا ورفضنا منح الشباب إمكانية إنجاز مشاريع.. أي رسالة سنوجهها إلى العالم بشأن العالم الذي نريد إقامته؟".

وأكد أنه "بقوة جهودنا المشتركة يمكننا إنجاز أشياء معا أكثر بكثير مما لو كنا منفردين".

وبراون العمالي كان تولى وزارة المالية في حكومة توني بلير (1997-2007) ثم رئاسة الحكومة بين 2007 و2010.

وسيقرر البريطانيون في استفتاء في 23 حزيران/يونيو بقاء بلادهم من عدمه في الاتحاد الأوروبي.

وقبل شهر من الاستفتاء يتقدم معسكر مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي (55 %) على الرافضين (45%)، بحسب ستة استطلاعات أخيرة أنجزها موقع "وات يو كي ثينك".