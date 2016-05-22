مسلح يقتل شخصين خلال حفل موسيقي بالنمسا ثم ينتحر

قتل رجل بالرصاص شخصين وأصاب 11 آخرين قبل أن ينتحر خلال حفل موسيقي نظمه ناد للدراجات النارية غرب النمسا، اليوم الأحد، وفق متحدثة باسم الشرطة.



ووقع إطلاق النار في الساعة الثالثة صباحاً تقريباً (01.00 بتوقيت غرينتش) في الحفل الذي أقيم في بلدة نينسينج قرب الحدود مع ليختنشتاين. وكان هناك نحو 150 شخصاً في الحفل.



وقالت المتحدثة إنه بعد مشادة مع صديقته أحضر الرجل، الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، مسدساً من سيارته وأطلق النار عشوائياً على الحشد. ولم تصب صديقته بأذى.



وذكرت الشركة أن ملابسات الحادث بالكامل لم تتضح بعد وأنها بدأت التحقيق.