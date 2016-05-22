مقتل جندي أوكراني إثر تجدد المعارك شرق البلاد

قتل جندي أوكراني وأصيب آخر بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في معارك بين المتمردين والقوات الحكومية في شرق البلاد، وفق الجيش الأوكراني الأحد.

وتعرض الجنود الأوكرانيون لهجوم بقذائف الهاون قرب بلدة افدييفكا المجاورة لدونيتسك، معقل المتمردين في الشرق، وفقاً لمتحدث باسم الجيش.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء تابعة للانفصاليين، الأحد، عن متحدث باسم المتمردين اتهامه القوات الأوكرانية بإطلاق النار 193 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتشهد أوكرانيا منذ عامين نزاعاً بين جيشها ومتمردين انفصاليين موالين لروسيا. وبحسب كييف والغربيين، تدعم روسيا الانفصاليين عسكرياً وهو ما تنفيه موسكو.

وأوقع النزاع 9300 قتيل وتسبب بتهجير أكثر من 1.5 مليون شخص منذ نيسان/أبريل 2014.

وانتهت محادثات أجريت في 11 أيار/مايو في برلين بين أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا لتحريك عملية السلام في أوكرانيا، من دون تحقيق أي اختراق خصوصاً حول مسألة الانتخابات في شرق البلاد.