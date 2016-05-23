أوباما لن يقدم اعتذارات عن هجوم هيروشيما النووي

أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الذي سيؤدي الجمعة أول زيارة لرئيس أميركي لمدينة هيروشيما التي دمرت بقنبلة ذرية أميركية في 1945، في مقابلة مع قناة يابانية عامة، أنه لن يقدم اعتذارات بمناسبة هذه الزيارة.

وأجاب أوباما رداً على سؤال قناة "أن أتش كي" اليابانية إن كان سيعتذر: "لا لأني أعتقد أنه من المهم الإقرار بأنه في أوج الحرب على القادة أن يتخذوا كافة أشكال القرارات".

وأضاف أنه "من دور المؤرخين طرح الأسئلة وتحليلها، لكني أعرف بحكم تولي هذا المنصب منذ سبع سنوات ونصف، أن أي قائد يتخذ قرارات صعبة جداً، خصوصاً في زمن الحرب".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأميركي هيروشيما في 27 أيار/مايو إثر قمة مجموعة السبع، التي ستعقد في ايسي-شيما وسط اليابان.

وخلف الهجوم النووي الأميركي على هيروشيما 140 ألف قتيل، تلاه الهجوم الثاني بثلاثة أيام على ناغازاكي الذي أسفر عن مقتل 74 ألف شخص.