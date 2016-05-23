أوباما يؤكد مقتل زعيم طالبان الأفغانية

أكد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الاثنين، موت زعيم حركة طالبان الأفغانية، الملا أختر منصور، قائلاً إنه يأمل أن يؤدي التخلص منه إلى انضمام طالبان لعملية السلام.

وصرح أوباما، في بيان أصدره البيت الأبيض، أن منصور "رفض جهود الحكومة الأفغانية للمشاركة بشكل جدي في محادثات سلام وإنهاء العنف"، مشيراً إلى أنه "يجب على طالبان استغلال الفرصة لانتهاج الطريق الحقيقي الوحيد لإنهاء هذا الصراع الطويل.. وهو الانضمام إلى الحكومة الأفغانية في عملية مصالحة تؤدي إلى سلام واستقرار دائمين".

وأكد الرئيس الأميركي، الذي بدأ اليوم الاثنين زيارة لفيتنام تستمر ثلاثة أيام، دعم الولايات المتحدة للحكومة ولقوات الأمن الأفغانية، لافتاً إلى أن واشنطن ستضمن ألا يجد من يستهدفون بلاده وشركاءها "ملاذاً آمناً".

وقال مصدران في طالبان لرويترز إن مجلس قيادة حركة طالبان الأفغانية اجتمع الأحد لبدء مناقشة خلافة منصور، بعد أن استهدف هجوم شنته طائرة أميركية بلا طيار زعيمها.