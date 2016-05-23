البنتاغون: زعيم طالبان كان يشكل تهديدا وشيكا لقواتنا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، أن قرار قتل زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا اختر منصور بطائرات من دون طيار اتخذ لأنه كان يشكل "تهديدا وشيكا" للقوات الأميركية وقوات التحالف في أفغانستان.

وقال الكابتن جيف ديفيس، المتحدث باسم البنتاغون "كنا نعرف أنه كان يستعد للقيام بأعمال كانت ستهدد مباشرة القوات الأميركية وقوات التحالف".

وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما الاثنين مقتل الملا منصور في قصف لطائرات أميركية من دون طيار السبت في باكستان.

وكانت الولايات المتحدة مع قوات الحلف الأطلسي أعلنت رسميا إنهاء العمليات القتالية ضد طالبان منذ كانون الأول/ديسمبر 2014، إلا أن قواتها تبقى قادرة على القيام بضربات "دفاعية" ضد طالبان عندما يكون هناك تهديد مباشر للجنود الأميركيين أو لجنود التحالف الدولي.

وقالت وزارة الدفاع أيضا إن العملية التي استهدفت الملا منصور تأتي في إطار هذه القواعد ولا توحي برغبة أميركية بالعودة إلى التدخل العسكري المباشر ضد طالبان.

وقال المتحدث الأميركي "لا يوجد تغيير" في قواعد العمل التي يلتزم بها الجنود الأميركيون في أفغانستان، مضيفا "نواصل القيام بما كنا نقوم به" منذ إنهاء العمليات القتالية.

ولا يزال للقوات الأميركية نحو 9800 جندي في أفغانستان يعمل غالبيتهم في التدريب ودعم القوات الأفغانية بمواجهة طالبان.