صورة رفعها المندوب الإسرائيلي تغضب الجامعة العربية

عبرت الجامعة العربية عن رفضها المطلق ومعارضتها الشديدة للسماح لمندوب حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة برفع لوحة كبيرة تصور فيها القدس الشرقية المحتلة بأنها العاصمة الروحية والفعلية للشعب اليهودي، مطالبة بإزالتها بشكل عاجل.

وأكد البيان الصادر عن الجامعة العربية أن الجامعة فوجئت بما قام به المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة في المعرض الخاص بالسكان الأصليين في دورته الخامسة عشرة بمقر الأمم المتحدة، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع القواعد والتشريعات الدولية، ويمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن وكذلك الجمعية العامة الرافضة للضم غير الشرعي للقدس الشرقية، والتي تدين كافة السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هوية المدينة وطمس معالمها، واعتبار تلك السياسات والممارسات لاغية وباطلة.

وطالبت الأمانة العامة في بيانها الدول العربية والإسلامية بإزالة هذه اللوحة بصورة عاجلة، حيث إن هذا التوصيف غير المقبول سياسيا وقانونيا والذي يتحدى بصورة مباشرة القواعد والتشريعات الدولية يشكل إهانة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي لا تعترف بسيادة إسرائيل على مدينة القدس العربية الفلسطينية المحتلة.