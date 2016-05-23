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ميركل لأردوغان: تركيا تحتاج إلى برلمان قوي

المصدر: اسطنبول - رويترز
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، أنها عبرت عن قلقها في محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن القرار الأخير الذي اتخذه البرلمان التركي برفع الحصانة عن بعض المشرعين.

وقالت ميركل بعد محادثات مع أردوغان في اسطنبول: "أوضحت خلال المحادثات اليوم أنني أعتقد أننا بحاجة لنظام قضائي مستقل. نحن نحتاج إلى إعلام مستقل ونحتاج إلى برلمان قوي"، مشيرة إلى أنه "بالطبع قرار رفع الحصانة عن بعض المشرعين في البرلمان التركي هو أمر يثير قلقنا العميق. وأوضحت هذا للرئيس التركي".

ولفتت المستشارة الألمانية إلى أن تركيا لا بد أن تلبي الشروط كافة التي وضعها الاتحاد الأوروبي قبل إعفاء مواطنيها من تأشيرات السفر إلى الدول الأعضاء.

من جهتهم، قال منتقدو قرار البرلمان إن رفع الحصانة خطوة تعني على الأرجح تهميش الساسة المؤيدين للأكراد.

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