نتنياهو يرفض المبادرة الفرنسية ويقترح لقاء عباس

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، المشروع الفرنسي لعقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق جهود السلام المتعثرة مع الفلسطينيين، واقترح بدلاً من ذلك لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس.

وقال نتنياهو أثناء لقائه نظيره الفرنسي، مانويل فالس، إن المفاوضات الثنائية هي "الطريق الوحيد للمضي قدماً في مفاوضات السلام".

واقترح على فالس "مبادرة فرنسية مختلفة" على شكل محادثات ثنائية في باريس.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي: "سمعت اقتراح نتانياهو. سأتحدث إلى رئيس الجمهورية، فرنسوا هولاند".

والتقى فالس نتانياهو في مسعى للدفاع عن المبادرة الفرنسية التي ستعقد مؤتمراً دولياً للسلام.

وأعلنت فرنسا أنها ستستضيف في الثالث من حزيران/يونيو اجتماعاً دولياً حول عملية السلام بحضور الدول الكبرى وفي غياب الفلسطينيين والإسرائيليين. والهدف، بحسب باريس، هو التمهيد لعقد مؤتمر في الخريف يشارك فيه الطرفان.

وبمبادرة من فرنسا، سيشارك في المؤتمر المقبل نحو 20 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

كما تعارض إسرائيل بشدة عقد مؤتمر دولي. ويرى نتانياهو أن على الفلسطينيين والإسرائيليين استئناف مفاوضات السلام المباشرة دون شروط مسبقة.