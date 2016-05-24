الحمد الله: اقتراح نتنياهو لقاء عباس "محاولة تشتيت"

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الثلاثاء أن اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراء محادثات ثنائية مع الفلسطينيين في باريس، "محاولة تشتيت وإبعاد" للمبادرة الفرنسية الداعية لمؤتمر دولي يعيد إطلاق جهود السلام.

وقال الحمد الله في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي مانويل فالس في رام الله في الضفة الغربية المحتلة إن الحديث عن لقاء مباشر بين نتنياهو والرئيس محمود عباس "هو محاولة تشتيت للأفكار وإبعاد المبادرة الفرنسية. سيكون هناك مؤتمر تشاوري لوزراء الخارجية (في فرنسا) قبل أن يعقد المؤتمر الدولي" في الخريف المقبل.