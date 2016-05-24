شخصيات اقتصادية تحتفظ بمناصبها في تعديل وزاري بتركيا

احتفظت شخصيات رئيسية في فريق إدارة الاقتصاد بتركيا - بينها نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك - بمناصبها في تشكيل وزاري جديد أُعلن اليوم الثلاثاء إلا أن المسؤوليات المحددة لم يُكشف عنها بعد.

وعين شيمشك - عماد ثقة المستثمرين - كأحد نواب رئيس الوزراء إلا أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان سيحتفظ بالمسؤولية الكاملة عن الاقتصاد. واحتفظ وزير المالية ناجي أغبال بمنصبه أيضا.

وعين نهاد زيبكجي - الحليف الوثيق للرئيس رجب طيب إردوغان - وزيرا للاقتصاد وهو منصب كان يشغله حتى نوفمبر الماضي. واحتفظ بيرات البيرق زوج ابنة أردوغان بمنصبه كوزير للطاقة.

واحتفظ أيضا وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو بمنصبه، في حين عين عمر جليك المتحدث السابق باسم حزب العدالة والتنمية وزيرا لشؤون الاتحاد الأوروبي في وقت مهم بالنسبة لعلاقات تركيا مع أوروبا.