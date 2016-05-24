هولندا.. التصويت لصالح سحب الجنسية من المتطرفين

صوت النواب الهولنديون الثلاثاء لصالح سحب الجنسية الهولندية من الذين يحملون جنسيتين في حال انضمامهم للقتال إلى جانب منظمات إرهابية من بينها تنظيم داعش، بحسب مسؤولين.

وصادق مجلس النواب الهولندي على مشروع القرار المثير للجدل لسحب الجنسية الهولندية من مزدوجي الجنسية في حال تأكد انضمامهم لتنظيمات متطرفة مثل تنظيم داعش أو القاعدة حتى لو لم تتم إدانتهم بأية جريمة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي وهجمات بروكسل في مارس والتي شنها متطرفون أوروبيون يعتقد أنهم عادوا إلى بلادهم بعد الانضمام إلى منظمات متطرفة في العراق وسوريا للقتال في صفوفها.

وقالت وزارة العدل في بيان إن "هؤلاء المتطرفين يمكن أن يشكلوا تهديدا على الأمن القومي عند عودتهم إلى هولندا".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة ويبي الكيما "يستطيع وزير العدل سحب جنسية أي شخص حتى بدون إدانته بتهمة تتعلق بالإرهاب، إذا ما اعتبر أنه انضم إلى تنظيم إرهابي".