والد جندي لبناني أعدمته "النصرة": قتلت شخصا ثأرا

اعترف والد جندي لبناني، خطفته وقتلته جبهة النصرة، الجناح السوري لتنظيم القاعدة، عبر شاشة التلفزيون على الهواء مباشرة، الثلاثاء، بأنه قتل ابن أخ رجل اتهمه بالضلوع في قتل ابنه وألقى الجثة قرب قبر الابن.

وكان الجندي محمد معروف حمية ضمن مجموعة من الجنود ورجال الشرطة اللبنانيين أسروا في هجوم شنه تنظيم داعش وجبهة النصرة على بلدة عرسال اللبنانية الحدودية في أغسطس 2014. وقتلت جبهة النصرة الجندي حمية في ديسمبر من العام نفسه.

وقتل بعض هؤلاء الأسرى وأفرج عن البعض الآخر ولا يزال تنظيم داعش يحتجز 9 آخرين. ووقعت عمليات الخطف في منطقة جبلية في لبنان قرب الحدود السورية.

ومن شأن هذا القتل للثأر أن يؤدي الى تفاقم التوترات بين السنة والشيعة والمتأججة بالفعل بسبب الحرب في سوريا.

واعترف والد الجندي معروف حمية في اتصال مع تلفزيون "الجديد" اللبناني ،الثلاثاء، باختطاف وقتل ابن شقيق رجل لبناني يدعى مصطفى الحجيري كان قد اتهمه حمية بتسليم ابنه للمتشددين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن الجيش يبحث حاليا عن معروف حمية في قريته بسهل البقاع.

وقال حمية إنه لن يهدأ له بال حتى يقتص من آخرين من نفس العائلة اتهمهم بالضلوع في قتل ابنه، مضيفا أنه أخذ بالثأر لأن الدولة لا تفعل ما يكفي لمعاقبة الجناة.

وقال حمية: "نحن من نفذ عملية قتل ابن الحجيري أخذا بثأر ابننا، ونحن من حمل الجثة ووضعها على القبر والدور قادم لثلاثة آخرين من نفس العائلة، مؤكدا أن "هذا اعتراف مباشر. ولن يذهب دم ابني هدرا. وإذا قام آل الحجيري بردة فعل فالنار ستفتح عليهم كلهم".

وفي وقت لاحق أجرى حمية مقابلة تلفزيونية مع مراسلة قناة "الجديد" على الهواء مباشرة من مكان غير معلوم فيما كانت الشرطة تبحث عنه. ولم يعلق أي من أفراد عائلة الحجيري على اتهامات حمية علنا.

وبث تلفزيون "الجديد" صورا قال إنها تظهر جثة حسين الحجيري، وظهر فيها رجل يرتدي سروالا من الجينز وسترة رياضية سوداء ملقى على ظهره وتبدو عليه آثار طلقات رصاص.

ويشن الجيش اللبناني عمليات ضد متشددي تنظيم داعش وجبهة النصرة في المناطق الحدودية في شمال لبنان.