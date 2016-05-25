أميركا: ائتلاف اليمين الجديد في إسرائيل يثير تساؤلات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن التقارير الواردة عن تشكيل ائتلاف يميني جديد في إسرائيل تثير "تساؤلات مشروعة" عن توجهات السياسة الإسرائيلية، لكن الولايات المتحدة ستحكم على الحكومة الجديدة من خلال أفعالها.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر للصحفيين: "نرى أيضا تقارير من إسرائيل تصفه (الائتلاف) بأنه اليمين الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، ونعلم أيضا أن الكثير من وزرائه يقولون إنهم يعارضون حل الدولتين".



وأضاف: "هذا يثير تساؤلات مشروعة عن الاتجاه الذي قد يمضي فيه (الائتلاف)، ونوع السياسات التي قد يتبناها".