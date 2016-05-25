نتنياهو يشكل ائتلافا ويعين المتطرف ليبرمان وزيرا للدفاع

قال مسؤولون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمكن من تشكيل ائتلاف، اليوم الأربعاء، يعين بموجبه أفيغدور ليبرمان اليميني المتطرف وزيرا للدفاع ويوسع أغلبية الحكومة في الكنيست.

وقال مفاوض من حزب إسرائيل بيتنا المتطرف الذي ينتمي له ليبرمان، إن اتفاق المشاركة السياسية سيوقع في الساعة 11 صباحا (0800 بتوقيت غرينتش).

وبعد أن فاز في الانتخابات العام الماضي قال نتنياهو، إنه سيدرس خيارات لتوسيع أغلبية بفارق مقعد واحد في البرلمان، وبدأ التفاوض مع ليبرمان بعد أن فشلت مفاوضات مع حزب المعارضة الرئيسي الاتحاد الصهيوني الذي يمثل أحزاب يسار الوسط لتشكيل ائتلاف الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تثير عودة ليبرمان -وزير الخارجية الأسبق- للحكومة قلقا في الداخل وفي الخارج، نظرا لتصريحاته السابقة المناهضة لعرب إسرائيل ولمحادثات السلام مع الفلسطينيين التي رعتها الولايات المتحدة، ولقوى إقليمية مثل مصر وتركيا.

والاتفاق بين حزب الليكود الذي ينتمي له نتنياهو وإسرائيل بيتنا الذي أبرم بعد مفاوضات مكثفة استمرت عدة أيام، سيعطي رئيس الوزراء خلال فترة ولايته التي تستمر أربع سنوات سيطرة على 67 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا ارتفاعا من 61 مقعدا حاليا.

وقال ياريف ليفين مفاوض حزب الليكود في بيان "توسعة الحكومة بضم إسرائيل بيتنا إلى الائتلاف القومي خطوة مهمة ومطلوبة ستضمن الاستقرار" مؤكدا التوصل إلى اتفاق.

ومن المتوقع أن يؤدي ليبرمان اليمين وزيرا للدفاع في الأسبوع المقبل، وأن يتولى نتنياهو المنصب حتى ذلك الحين.

وسيصبح إسرائيل بيتنا سادس حزب في الائتلاف الديني القومي الذي شكله نتنياهو.

وقال نتنياهو إن اتفاق الائتلاف الذي دفع موشى يعلون، عضو الليكود والجنرال سابق للاستقالة من منصب وزير الدفاع احتجاجا يوم الجمعة الماضي سيحقق الاستقرار للحكومة ويمكنها من صنع القرار.

من جانبه، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف، أفيغدور ليبرمان، الأربعاء باتباع "سياسة مسؤولة ومتوازنة" عند توقيعه اتفاقا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع الائتلاف الحكومي.

وقال ليبرمان خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لتوقيع الاتفاق "التزامي الأول هو بسياسة مسؤولة ومتوازنة".

وأكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الأربعاء أن انضمام اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان إلى الحكومة الإسرائيلية "ينذر بتهديدات حقيقية بعدم الاستقرار والتطرف في المنطقة".

وقال عريقات إن "وجود الحكومة بهذه التركيبة ينذر بتهديدات حقيقية بعدم الاستقرار والتطرف في المنطقة" مشيرا إلى أن عواقب هذه الحكومة ستكون "الابارتهايد (نظام الفصل العنصري) والعنصرية والتصرف الديني والسياسي".