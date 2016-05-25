إيطاليا تعتقل برتغاليا وروسيا مشتبهين بالتجسس

قالت وحدة التعاون القضائي بالاتحاد الأوروبي (يوروجاست)، الثلاثاء، إن برتغاليا وروسيا اعتقلا في روما في مطلع هذا الأسبوع للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية إن شبهات حامت حول مواطن برتغالي سبق له العمل بجهاز المخابرات الوطني للاعتقاد بأنه عميل مزدوج نقل معلومات حساسة بشأن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى روسيا.



ولم يصدر تأكيد رسمي لهذه الرواية سواء من البرتغال أو إيطاليا .ولم يكشف النقاب عن اسمي الشخصين المتهمين بالتجسس.



وأكد المدعي العام البرتغالي أن لشبونة طلبت اعتقال الشخصين وذكر في بيان أن التحقيقات رجحت أن يكون البرتغالي قد نقل معلومات مقابل المال "إلى شخص أجنبي على صلة بجهاز مخابرات أجنبي".



وأفادت وحدة يوروجاست، ومقرها في لاهاي بهولندا، إنه بخلاف المعتقلين الاثنين ومصادرة دليل في إيطاليا تجرى عمليات تفتيش في البرتغال في إطار نفس العملية. وأضافت الوحدة أن "قضايا التجسس نادرة نسبيا، وتتطلب حلولا فريدة".