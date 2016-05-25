إسبانيا تستقبل اللاجئين بعد أشهر من الانتظار

بدأت إسبانيا هذا الأسبوع استقبال لاجئين آتين من مخيمات في أوروبا وتركيا ولبنان مع التزامها استقبال 586 من هؤلاء بحلول منتصف يونيو، وذلك بعد نقاشات استمرت أشهرا حول عدم تحرك الحكومة المحافظة على هذا الصعيد.

ووصل 22 رجلا جميعهم اريتريون، الأربعاء، قادمين من إيطاليا إلى مطار مدريد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية عصرا. والثلاثاء، تم استقبال 20 سوريا وعراقيا أتوا من اليونان هم الدفعة الأولى منذ نوفمبر 2015.

وتتوقع الداخلية الإسبانية استقبال 586 لاجئا معظمهم سوريون وعراقيون بحلول منتصف يونيو، وفق ما أوضحت في بيان. ومن بين هؤلاء سيأتي 285 من لبنان و150 من اليونان و101 من تركيا و50 من إيطاليا.

وطلب نحو 1.3 مليون لاجئ وفدوا خصوصا من بلدان تشهد نزاعات مثل سوريا والعراق، اللجوء في الاتحاد الأوروبي العام 2015. ووصل مئات الآلاف من هؤلاء بحرا إلى اليونان وإيطاليا.

وفي سبتمبر، وضع الاتحاد الأوروبي برنامجا لإعادة توزيع مجموعة أولى من 140 ألف شخص يقيمون في مخيمات داخل الاتحاد وخارجه، في دول الاتحاد الـ28.

وتعهدت إسبانيا باستقبال أكثر من 17 ألفا لكنها لم تقبل سوى 17 لاجئا. وعزت السلطات هذا التأخير الكبير إلى بطء الإجراءات الإدارية الضرورية في اليونان وإيطاليا.

وتعرضت الحكومة المحافظة برئاسة ماريانو راخوي لانتقادات العديد من المسؤولين السياسيين وخصوصا اليساريين، والجمعيات.