الأمن الكويتي يفتش طائرة ركاب مصرية بالكامل

طلب رجال الأمن بمطار الكويت الدولي من ركاب طائرة "النيل" المصرية النزول، حيث خضعوا للتفتيش والتحقق من هويتهم مرة أخرى، حسبما قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، مساء الثلاثاء في بيان.

وقال البيان إن "الأجهزة الأمنية المعنية بالإدارة العامة لأمن المطار اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية، بشأن إجراءات تفتيش الطائرة المصرية التابعة لطيران النيل (شركة مصرية خاصة)، وفقًا للمتطلبات الأمنية التي تستدعي ذلك.

وأوضح البيان أن سبب الإجراءات التي اتخذت بحق الطائرة "تعود لوجود تفاوت في أعداد بطاقات صعود الطائرة (البوردنغ) مع أعداد الركاب من قبل الشركة الناقلة".

وأشار البيان إلى أنه بعد التأكد من "سلامة الطائرة، أقلعت إلى وجهتها المقصودة ضمن نطاق الإجراءات الاحترازية المتبعة في ذلك".

من جهتها، قالت مصادر أمنية إن "كشف الرحلة على الطائرة المصرية يضم 149 راكباً، فيما تواجد بالطائرة 148 راكباً فقط، ما استدعى إنزال الركاب وتفتيش الحقائب مرة أخرى".

