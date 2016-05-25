توتر طائفي في لبنان بسبب حميّة وأبو عجينة وأبو طاقية

مرت قرب برميل البارود اللبناني أمس الثلاثاء شرارة طائفية خطيرة، حين ظهر والد جندي لبناني، خطفته وقتلته "جبهة النصرة" الموصوفة بجناح "القاعدة" في سوريا، واعترف عبر تلفزيون محلي، بأنه انتقم لإعدامه، بقتله ابن شقيق عضو في "النصرة" اتهمه بمشاركتها في ديسمبر 2014 بقتل ابنه الجندي محمد، ثم قام الأب المنتقم معروف حميّة، برمي جثة قتيله حسين الحجيري قرب قبر ابنه بقرية "طاريا" حيث "حمية" من أكبر عائلاتها، فيما "الحجيري" من أبرز عائلات جارتها قرية "عرسال" القريبة من الحدود مع سوريا.

الجندي محمد حميّة كان مع جنود ورجال شرطة لبنانيين تم أسرهم في منطقة جبلية وحدودية بلبنان، أثناء هجوم مشترك شنه "دواعش" وآخرون من "النصرة" بأغسطس 2014 على "عرسال" الحدودية، وبعد 4 أشهر، قتلت "النصرة" الجندي حمية مع من قتلتهم، وأفرجت عن البعض الآخر، ثم أبقت على 9 أسرى، لا زالوا بقبضتها للآن.

وأطلقوا الرصاص كثيفاً في الهواء

إلا أن معروف حمية، والد الجندي القتيل، كشف أمس الثلاثاء لتلفزيون "الجديد" اللبناني، بأنه خطف ابن من سبق واتهمه بتسليم ابنه الجندي للمتطرفين، وهو مواطنه اللبناني مصطفى الحجيري، ثم قام بقتله انتقاماً، وبعدها رمى جثته قرب قبر ابنه الجندي ليشفي بعض غليله. أما البعض الآخر من غليله، فذكر في ما سمعته "العربية.نت" بتلفزيون "الجديد" اللبناني، أنه لن يهدأ له بال حتى يقتص من آخرين، يتهمهم من العائلة نفسها بالاشتراك بإعدام ابنه برصاصة في الرأس أطلقها عليه عنصر من "النصرة" الناشطة بالشمال السوري.

وبرر حمية أخذه بالثأر الآن ومستقبلاً، بأن الدولة "لا تفعل ما يكفي لمعاقبة الجناة" بحسب ما أوردته "العربية.نت" في خبر عنه أمس الثلاثاء، نقلاً عما قاله في مداخلة هاتفية لاحقة. إلا أن الدولة، المنهمك جيشها بشن عمليات ضد "الدواعش" ونظرائهم من متطرفي "جبهة النصرة" في المناطق الحدودية "كلفت الجيش بالبحث عنه في قريته بسهل البقاع واعتقاله" على حد ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، عن حمية المقرّب من حزب الله.

وقرية "طاريا" هي في المنطقة الوسطى من سهل البقاع، التابعة لقضاء بعلبك في محافظة بعلبك والهرمل، البعيدة في الشرق اللبناني 73 كيلومتراً عن بيروت، وهي جارة لقرية "عرسال" في المحافظة نفسها، لذلك فالشرارة التي مرت قرب فتيل البارود لم تعبره، بل راوحت مكانها وتنذر بالأسوأ والأخطر، خصوصاً أن بعض أبناء "عرسال" ظهروا الثلاثاء مسلحين عند دفن حسين محمد علي الحجيري، طبقاً لما ألمت به "العربية.نت" من الوارد الأربعاء بوسائل إعلام لبنانية عدة، أجمع معظمها أن مسلحيها أطلقوا الرصاص كثيفاً في الهواء، تعبيراً عن احتقانهم بغيظ مشهود.

"أسلم نفسي للدولة إذا سلم أبو طاقية نفسه"

وكان عناصر من الصليب الأحمر والدفاع المدني والقوى الأمنية اللبنانية نقلوا جثة الحجيري، القتيل بعمر 20 سنة، من حيث كانت ملقاة قريباً من قبر الجندي، وسلموها إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة والكشف عليها في "مستشفى دار الأمل الجامعي" ببعلبك، فقام الطبيب الشرعي "علي سلمان" باللازم، وبعدها تم تسليمها لذويه بمواكبة أمنية، سبقت دفنه في "عرسال" التي استيقظت اليوم الأربعاء غاضبة أيضاً.

وفي المداخلة الهاتفية اللاحقة مع مراسلة "الجديد" راشيل كرم، تبنى معروف حمية قتل محمد الحجيري، وقال: "هذه نقطة ببحر، ولن يهدأ لي بال إلا إذا وصلت إلى أبو طاقية (أي مصطفى الحجيري عم قتيله ثأراً) وأبو عجينة" أي علي الحجيري، رئيس بلدية "عرسال" السابق، مضيفاً في فيديو عن المداخلة، موضوع في "يوتيوب" واطلعت عليه "العربية.نت" أيضاً، أنه "وفى بوعده، ومن يقتل أبو طاقية يخلص الشعب اللبناني من جرثومة إرهاب" ثم اعترف وقال: "نحن من نفذ عملية قتل ابن الحجيري أخذاً بثأر ابننا الشهيد، ونحن من حمل الجثة ووضعها على القبر، والدور قادم لثلاثة آخرين من نفس العائلة".

حميّة أكد أن ما قاله هو "اعتراف مباشر" ثم هدد وتوعد وقال: "إذا قام آل الحجيري بردة فعل فالنار ستفتح على كل آل الحجيري" (..) هذه رسالة صغيرة فقط (..) حقنا كبير وسنستمر لأخذه كاملاً من "أبو عجينة" و"أبو طاقية" (أبو القبعة) وهدفنا القول إن الولد غالي على أهله (..) أسلم نفسي للدولة إذا سلم "أبو طاقية" نفسه" (..) وطالما هو حي فالقوى الأمنية تستلمني جثة.

أما إذا أعدموا "أبو طاقية" فأسلم نفسي من تلقاء نفسي". وكان ظهر في فيديو العام الماضي، وهو الذي تعرضه "العربية.نت" الآن، وقال إن أعداءه هما أبو طاقية وأبو عجينة فقط.

وهكذا وضع حميّة وغريماه أبو طاقية وأبو عجينة لبنان أمام توتر طائفي جديد.