شرطة بلجيكا تعتقل 4 مشتبهين بالإرهاب

قال الادعاء العام إن الشرطة البلجيكية فتشت منازل في مدينة انتويرب، الأربعاء، وألقت القبض على أشخاص للاشتباه في انتمائهم لمنظمة إرهابية ومحاولة تجنيد أشخاص للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا أو ليبيا.

واحتجزت الشرطة بشكل رسمي شخصين ومنحت اثنين آخرين إطلاق سراح مشروطا.

وقال المدعون في بيان "يشتبه في محاولة المعتقلين تجنيد أفراد للسفر لمناطق صراع في سوريا أو ليبيا".

وذكر البيان أنه لم يعثر في المنازل التي خضعت للتفتيش على أسلحة أو متفجرات، ولم تظهر أدلة على ارتباط المعتقلين بتفجيرات 22 مارس التي ضربت المطار الدولي ومحطة قطارات في بروكسل وقتل فيها 31 شخصا.



لكن البيان أفاد أن بعضهم خطط للالتحاق بتنظيم داعش، وإن تحقيقا أوليا أشار لاحتمال تخطيطهم لشن هجمات في بروكسل.