اعتقال مشتبه به بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية اعتقال رجل في مدينة سيدني، الخميس، بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي في أستراليا يستهدف قاعدة بحرية قريبة من دار الأوبرا التي تشتهر بها المدينة.

واعتقل الشاب، البالغ من العمر 24 عاماً، ويدعى فرهاد سعيد، بتهمة "التآمر لشن عمل استعداداً لعمل إرهابي"، وقبضت عليه شرطة مكافحة الإرهاب أمام منزله في ضاحية بانكستاون، وفق الصحافة المحلية.

ويواجه عدد آخر من الأشخاص تهماً حول المخطط نفسه الذي كشف عنه في أواخر 2014. وذكرت تقارير العام الماضي أن من بين أهداف المخطط قاعدة غاردن آيلاند البحرية القريبة من دار الأوبرا، وغيرها من المباني الحكومية والمواقع.

وقالت الشرطة الفدرالية: "سيتهم الرجل في المحكمة بأنه كان من بين عدد من الأشخاص اتهموا سابقاً في هذه القضية - تورطوا في صياغة وثائق ترتبط باستعدادات بمساعدة شخص للقيام بعمل إرهابي".

ويأتي الاعتقال في إطار عملية تحقيق مع أشخاص مشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية، وأستراليين يقاتلون في سوريا والعراق ويمولون منظمات إرهابية.

وذكرت الشرطة أنها وجهت التهم لـ15 شخصاً في هذه العملية منذ أيلول/سبتمبر 2014.

وتقول السلطات إنها أحبطت ست هجمات على الأقل خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، إلا أنها لم تتمكن من منع عدد منها، ومن بينها جريمة قتل شرطي في تشرين الأول/اكتوبر.