المفوضية الأوروبية: اتفاق الهجرة مع تركيا سيحقق نتائج

قلل رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الخميس، من أهمية تهديدات تركيا قبل يوم بعرقلة اتفاق الهجرة الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

وقال يونكر في لقاء صحافي على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان: "ننتظر من تركيا أن تحترم التزاماتها، والتهديدات ليس الوسيلة الدبلوماسية الأفضل التي يمكن اللجوء إليها"، مشيراً إلى أنه "في ما يتعلق بتركيا أنا على ثقة بأن الاتفاق سيحقق نتائج وقد بدأ الأمر فعلاً".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد حذر، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بأن البرلمان سيعرقل قوانين تتعلق بالاتفاق بين أنقرة وبروكسل للحد من تدفق اللاجئين، إذا لم تتم تلبية طلب أنقرة الرئيسي بإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد.

وجاء التحذير غير المتوقع وسط تزايد التوترات بين أردوغان والاتحاد حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الحالية وحقوق الإنسان وغيرها أثناء سعيه لتعزيز سلطاته.

وتتزايد المؤشرات على أن الأتراك لن يحصلوا على إعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد وهو نهاية هذا الشهر، كما حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بعد محادثات مع أردوغان الاثنين أنه من غير المرجح تحقيق هذا الهدف.

وفي إطار الاتفاق المطبق حالياً، تعهدت تركيا بالعمل لوقف عبور اللاجئين بحر ايجة إلى أوروبا، وإعادة اللاجئين غير الشرعيين إلى أراضيها.