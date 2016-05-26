الهند.. مقتل 5 وإصابة 92 بانفجار مصنع كيماويات

قال مسؤولون بالشرطة الهندية إن انفجارا قويا في مصنع للكيماويات يقع على مقربة من منطقة سكنية بإحدى ضواحي مدينة مومباي، أدى لمقتل خمسة أشخاص، وإصابة 92 اليوم الخميس.

وأضافت الشرطة وسكان أن مبنى المصنع انهار بعد الحريق وشكا السكان الذين يعيشون على مقربة من مشاكل في التنفس جراء رائحة الغاز المنبعث.

وأفاد أحد السكان يعيش على بعد نحو كيلومتر ونصف من المصنع، "اعتقدنا في البداية أنه زلزال بسبب الطريقة التي اهتز بها منزلنا.. تهشم زجاج النوافذ جراء الانفجار وخرجنا من المبنى بسرعة".

وذكر مسؤول بالشرطة أن السلطات أرسلت 20 عربة إطفاء، و15 سيارة إسعاف للمشاركة في عملة الإنقاذ.

فيما قال المسؤول بالشرطة المحلية لرويترز "نحقق في سبب الانفجار"، مضيفا أن فريق التعامل مع الكوارث يحاول إنقاذ عدة أشخاص محاصرين تحت الحطام.