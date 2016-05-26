بلجيكا.. اعتقالات شمال البلاد على صلة بمجموعة إرهابية

ذكرت مصادر بلجيكية أن سلطات الأمن قد تكون أحبطت خطة إرهابية تستهدف مدينة انتورب (انفرس) في شمال البلاد. وأكدت النيابة الاتحادية تمديد حبس واحد من أربعة أشخاص اعتقلتهم قوات الأمن، الأربعاء، ووضع شخص ثانٍ تحت المراقبة بواسطة السوار الإلكتروني والإفراج عن اثنين آخرين. وجرت عملية الاعتقال في ضاحية "بورغروت" الشعبية في مدينة انتورب شمال البلاد ومدينة "تورناوت" المجاورة لها.

وأوضحت النيابة الاتحادية أن المشتبه بهم "على علاقة بمجموعة إرهابية" ويشتبه بضلوعهم في تسفير المقاتلين إلى سوريا وليبيا.

وقالت صحيفة "دي ستندارد" الفلمنكية إن المشتبه بهم على تواصل مع المدعو هشام شعيب المصنف ضمن وجوه تنظيم "داعش" البارزة في مدينة الرقة في سوريا. وتتحفظ النيابة العامة عن الكشف عن تفاصيل العلاقة بين المشتبه بهم وهشام شعيب. لكن معلومات تسربت توحي بأن عملية التواصل شملت حديثاً عن "تنفيذ اعتداء في مكان يزوره الجمهور". وقد يكون المكان المستهدف نظرياً محطة القطارات في انتورب، وفق وسائل إعلام محلية.

من جهة أخرى، مددت المحكمة التمهيدية صباح الخميس في بروكسيل حبس محمد ابريني شهراً آخر، حيث سيمثل مرة أخرى يوم 23. يذكر أن محمد ابريني هو الرجل الذي اعتمر قبعة سوداء في المطار إلى جانب الانتحاريين ابراهيم البكراوي ومنير العشراوي.

كما مددت المحكمة حبس المسمى منير أحمد الحاج شهراً آخر. ولا يزال القضاء يحقق في هويته الحقيقية. ويشتبه في أنه عاد من سوريا عن طريق ألمانيا بمساعدة صلاح عبد السلام المتهم في اعتداءات باريس والذي سلمته بلجيكا إلى فرنسا. ولم يحضر محمد ابريني ومنير الحاج أمام القضاة، حيث نابهم محامو الدفاع.