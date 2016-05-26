غارات إسرائيلية على موقعين لحماس في غزة

شن سلاح الجو الإسرائيلي فجر الخميس غارتين على موقعين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في قطاع غزة من دون إصابات.

وأكد مصدر أمني أن "طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بصاروخين موقع الحشاشين التابع لكتائب القسام في منطقة غرب رفح (جنوب) ما أسفر عن وقوع أضرار من دون أن تسجل إصابات".

وأضاف المصدر أن غارة أخرى نفذها الطيران الحربي و"استهدفت موقعاً للقسام في منقطة غرب مخيم النصيرات" وسط القطاع دون إصابات.

وذكر شهود عيان أن أضراراً كبيرة لحقت في موقع القسام العسكري.

واوضح الشهود أنه تم إخلاء المواقع العسكرية للقسام والفصائل تحسباً لقصف جوي إسرائيلي بعد إطلاق مسلحين صاروخين من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع مساء الأربعاء دون أن تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن هذه الهجمات.