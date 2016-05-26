منظمة حقوقية تقاطع قضاء الجيش الإسرائيلي

قالت منظمة "بتسيلم" التي تعنى بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، إنها ستتوقف عن التعاون مع الجهاز القضائي لجيش الاحتلال، الذي اتهمته في تقرير تحت عنوان لن نكون ورقة التوت" بطمس الحقائق وعدم محاسبة الجنود ممن يعتدون على فلسطينيين.

وقد أغلق ملف الطالبة الجامعية لبنى الحنش من بيت لحم التي قتلها جيش الاحتلال قبل ثلاثة أعوام ولم يحاسب أحد، وهي واحدة من نحو 740 شكوى قدمتها منظمة "بتسيلم" منذ عام 2000، للنيابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، لم تتحول أي من هذه الشكاوى إلى قضية مقرونة بلائحة اتـهام إلا في 25 شكوى منها فقط.

ومن هنا جاء الاتهام للقضاء العسكري الإسرائيلي بالمماطلة والتستر على جنود الاحتلال، فيما يبدو أن منظمة بتسيلم قررت اتخاذ موقف جديد من النيابة العسكرية للاحتلال.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الحقوقية ساريت ميخائيلي: "الجهاز العسكري هو جهاز تسويف وطمس للحقائق وغير عادل، ولهذا قررنا وقف توجيه شكاوى له أو تزويده بمعطيات، نحن نقوم منذ عقود بمواجهة الحكومة والمجتمع مع الوجه الحقيقي والبشع للاحتلال".

وفي تقريرها، أوضحت المنظمة أن التعاون مع الجهاز القضائي العسكري لا ينتج عدلاً، بل يسهم في إضفاء شرعية النظام الاحتلالي.

و"بتسيلم" تتعرض كما عدد من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية لحملات تحريض حكومية وشعبية، فيما يعكف البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على تشريع قانون يحارب تمويل منظمات حقوقية مثل بيتسلم، فاليمين الطاغي في إسرائيل يروج تهم الخيانة.

لكن المنظمة ستواصل توثيق الانتهاكات مع نجاحات محدودة كتوثيق الجندي الذي أعدم فلسطينياً جريحاً في الخليل في مارس الماضي.