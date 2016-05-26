وول ستريت: داعش تحت الضغط بعد تعرض معاقله للهجوم

برزت تقارير أن تنظيم "داعش" تحت الضغط مع تعرضه للهجوم على اثنين من معاقله في العراق وسوريا في آن واحد، وفقاً لوول ستريت جورنال. هذا إضافة إلى سلسلة الانتصارات التي حققتها القوات العراقية مؤخراً ضد التنظيم وخسارته تدمر في سوريا وتصفية العديد من قادته بغارات للتحالف الدولي.

وحذرت وول ستريت جورنال أنه سواء في الفلوجة أو الرقة فإن العمليتين تكتنفهما تحديات وهواجس جمة، فـ"داعش" متحصن بشدة في المدينتين، كما أن دعم التحالف لقوات محلية لقيادة المعارك تقيده صراعات طائفية وعرقية يمكن أن تعرقل سير المعارك.

وبحسب الصحيفة فإن معركة الفلوجة تشوبها مخاوف من دور الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.

وأوضح مسؤول عراقي أن أي عملية قتل طائفي أو ضرر بالبنية التحتية ستكون لها دلالات وتداعيات سياسية، وستعمق الشرخ بين الشيعة والسنة.

كذلك تثار مخاوف مماثلة على جبهة الرقة، حيث غالبية السكان هم من العرب.

وذكرت وول ستريت جورنال أن هناك حالة عدم رضا على دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد والمتهمين بارتكاب انتهاكات ضد العرب.

ونقلت الصحيفة عن ناشط في الرقة أن "داعش" يستغل التوترات بين العرب والأكراد في محاولة لتحويل الدعم الشعبي ضد قوات التحالف، التي تقودها الولايات المتحدة، ودرء الهجوم على معقله.