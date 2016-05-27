أستراليا تتهم مشتبهاً به لمحاولته الالتحاق بمتطرفين

وجه القضاء الأسترالي الاتهام الجمعة إلى مشتبه به سادس في قضية مجموعة شبان خططوا للتوجه إلى إندونيسيا على متن قارب، من أجل الانضمام إلى متطرفين في سوريا.

وأعلنت الشرطة الفدرالية أنه تم توجيه تهمة التخطيط للتوجه إلى دولة أجنبية من أجل القيام بأعمال عدائية إلى رجل في الـ25 من ملبورن.

وتابعت الشرطة في بيان مشترك مع شرطة منطقة فيكتوريا: "لا يوجد تهديد حالي أو وشيك بتنفيذ عمل إرهابي ضد السكان في أستراليا مرتبط بهذا التحقيق".

وكانت الشرطة قد أوقفت مطلع الشهر الحالي خمسة مشتبه بهم اشتروا قارباً بطول سبعة أمتار ونقلوه براً لمسافة 2840 كلم من ملبورن إلى ولاية كوينزلاند، حيث كانوا يخططون الإبحار على متنه إلى إندونيسيا.

وقالت الشرطة وقتها إنه "تم توجيه تهمة الإعداد للتسلل إلى دول أجنبية بهدف المشاركة في أعمال عدائية إلى كل من الموقوفين"، مشيرة إلى أن "العقوبة القصوى لهذه التهمة هي السجن مدى الحياة".

وتواجه أستراليا تهديداً إرهابياً ومشكلة عودة عدد من مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم "داعش".

كما قدرت الاستخبارات الأسترالية في شباط/فبراير عدد الأستراليين الموجودين في سوريا في صفوف التنظيم بنحو 110، لافتة إلى مقتل 49 آخرين بمعارك في هذا النزاع.

كذلك شهدت أستراليا ثلاثة اعتداءات منذ أن رفعت مستوى التأهب على أراضيها في أيلول/سبتمبر 2014 إلى أعلى مستوى.