أميركا.. اتهامات لرجل من فرجينيا بمساندة داعش

قالت وزارة العدل الأميركية اليوم الجمعة إن هيئة محلفين اتحادية اتهمت رجلا من فرجينيا يعمل سائق سيارة أجرة أمس الخميس بالتآمر لدعم تنظيم داعش.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن محمود أمين محمد الحسن (26 عاما) قام بتوصيل جوزيف حسن فاروق إلى ريتشموند بفرجينيا. ومن هناك خطط فاروق للسفر إلى الشرق الأوسط للقتال في صفوف التنظيم المتطرف.

وقال جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.أي) إن عدد الأميركيين الذين حاولوا الانضمام لداعش انخفض منذ أغسطس آب إلى واحد تقريبا كل شهر من ثمانية شهريا.

كما اتهمت هيئة المحلفين الحسن بمساعدة فاروق في محاولته الالتحاق بالتنظيم لأنه قدمه لشخص ظن أن باستطاعته المساعدة في تسهيل سفر فاروق. وتبين أن هذا الشخص مخبر سري يعمل مع التحقيقات الاتحادي.