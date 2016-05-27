أوباما يدعو من هيروشيما إلى عالم خال من السلاح النووي

دعا الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الجمعة، في هيروشيما إلى بناء عالم خال من السلاح النووي في أثناء تكريمه لضحايا الهجوم الذري الأول في التاريخ.

وقال أوباما أمام نصب ضحايا القنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على المدينة في 6 آب/أغسطس 1945: "قبل 71 عاماً، هبط الموت من السماء وتغير العالم"، موضحاً أن القنبلة الذرية "أثبتت أن البشرية تملك وسائل التدمير الذاتي". كما دعا إلى "عالم بلا أسلحة" نووية.

وكان الرئيس الأميركي قد وضع إكليلاً من الزهور أمام النصب التذكاري للسلام في هيروشيما.

وبات أوباما الذي وصل إلى النصب قبل دقائق بصحبة رئيس الوزراء الياباني، شينزو ابي، أول رئيس أميركي يزور المكان خلال ولايته الرئاسية.