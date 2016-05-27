أستراليا تفحص 3 قطع جديدة من حطام الطائرة الماليزية

قال وزير النقل الأسترالي دارين تشيستر اليوم الخميس إن بلاده ستفحص ثلاث قطع جديدة من حطام يعتقد أنه لطائرة ماليزية مفقودة، بعد أن عثر على تلك القطع على شواطئ المحيط الهندي.

وعثر على قطعتين على سواحل موريشيوس وعثر على الثالثة في موزمبيق.

واختفت الطائرة في مارس آذار من عام 2014 وكان على متنها 239 من الركاب وأفراد الطاقم بعد فترة وجيزة من إقلاعها من كوالالمبور، متجهة إلى بكين فيما أصبح أحد أكثر ألغاز الملاحة الجوية غموضا.

ويعتقد المحققون أن أحدا أغلق عمدا أجهزة الإرسال في الطائرة قبل أن يحول مسارها لآلاف الأميال فوق المحيط الهندي.

وقال تشيستر إن ماليزيا ترتب لجمع القطع الثلاث الجديدة وسوف ترسلهم لأستراليا التي تقود البحث عن الطائرة المفقودة في المحيط الهندي.