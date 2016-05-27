المفوضية: تقدم بمحادثات إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول

قال فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي وتركيا عقدا محادثات بناءة بشأن شروط منح الأتراك إعفاء من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد، وإن خبراء من التكتل سيزورون أنقرة الأسبوع المقبل للعمل على تذليل بقية العقبات.

وأضاف تيمرمانس على موقع تويتر بعد محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر جيليك، إنه يجمعهم "عزم مشترك على تخطي العقبات المتبقية أمام الإعفاء من التأشيرات".

وتتناقض تصريحاته المتفائلة مع التحذيرات العلنية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إن بلاده لن تغير قانون مكافحة الإرهاب ليفي بمعايير الاتحاد الأوروبي، ما أثار شكوكا حول مستقبل اتفاق بين تركيا والاتحاد لوقف الهجرة غير المشروعة.