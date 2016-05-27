شهادات اللاجئين.. دليل ضد مرتكبي جرائم الحرب

سيلعب الفارون من ويلات الحرب في بلادهم دوراً كبيراً بالكشف عن مرتكبي الجرائم التي تسببت في نزوحهم.

وتسعى السلطات الأوروبية لجمع مئات آلاف الشهادات لفارين من العنف في الشرق الأوسط، خاصة السوريين والعراقيين، حيث تتيح قوانين معظم الدول الأوروبية ملاحقة المتهمين بارتكاب إبادة جماعية أو جرائم حرب بغض النظر عن مكان ارتكاب تلك الجرائم.

كما تعتقد أجهزة أوروبية بوجود مرتكبي جرائم حرب تسللوا فعلاً إلى أوروبا بين اللاجئين. ويتوقع أن تساهم هذه الشهادات بالكشف عن أسمائهم، لاسيما بعد تقارير أكدت تسلل عدد كبير من عناصر ميليشيات النظام السوري والحشد الشعبي إلى عواصم أوروبية، إضافة إلى أهمية هذه الشهادات للكشف عن المواطنين الأوروبيين الذين تسللوا إلى سوريا والعراق للقتال إلى جانب تنظيم "داعش".

وجمعت مئات الشهادات بالفعل في كل من فرنسا وألمانيا والنرويج وهولندا، بانتظار سنوات خمس مقبلة يعتقد أنها ستكون كافية لجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة، وهو ما يراه خبراء بديلاً عن قرار دولي متعذر لملاحقة مرتكبي الجرائم وإنشاء محاكم خاصة لهم بسبب رفض موسكو له.