قوة "حفظ سلام" دائمة محتملة آخر 2016

تأمل الأمم المتحدة أن تشكل بحلول نهاية 2016 قوة دائمة قوامها 15 ألف عنصر قادرة على الانتشار سريعاً في إطار عملية حفظ سلام، وفق ما أعلن مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة الخميس.

وتجري عملية اختيار بعناية منذ عدة أشهر للدول والوحدات التي يمكن أن تشارك في هذه القوة، بحسب ما أفاد ايرفي لادسوس مسؤول حفظ السلام في الأمم المتحدة.

وأوضح أن العملية تقوم على التأكد من أن الجنود مدربون جيداً ومجهزون ويستجيبون لمعايير الانضباط واحترام حقوق الإنسان المحددة من الأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول أنه عند الفراغ من تشكيل هذه القوة "يصبح الأمر الوحيد اللازم هو القرار السياسي في المضي قدماً" في عملية حفظ السلام. وحينها يمكن أن يتم الانتشار "في أجل قصير جداً" بين 30 و60 يوماً بدلاً من ستة أو سبعة أشهر حالياً اللازمة لتشكيل مهمة حفظ سلام.

وأوضح أن 35 دولة شاركت في المرحلة الأولى من الاختيار "ولا يزال من المبكر كشف" لائحة الدول المشاركة.

ويشارك حالياً أكثر من مئة ألف جندي وشرطي في 16 مهمة حفظ سلام للأمم المتحدة في العالم.